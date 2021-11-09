Под стражей в Эфиопии находятся 16 сотрудников ООН

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Эфиопии удерживают 16 сотрудников ООН, еще шесть их коллег были задержаны и потом освобождены. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Могу вам сказать, что в настоящее время 16 наших сотрудников в стране были заключены под стражу и шесть отпущены на свободу", - сказал он. ООН "активно работает с правительством Эфиопии, чтобы обеспечить их немедленное освобождение", - сказал он.

Ранее AFP со ссылкой на сотрудников гуманитарных организаций сообщило, что 10 граждан Эфиопии, которые работают с различными структурами ООН, арестованы в столице страны на основании правил чрезвычайного положения. Режим ЧП был введен федеральным правительством 2 ноября. После этого в Аддис-Абебе были проведены массовые проверки граждан с целью выявить тех, кто может иметь связи с повстанцами Тыграя.

Правительство Эфиопии уже принимало осенью жесткие меры в отношении сотрудников структур ООН, инкриминировав им вмешательство во внутренние дела страны. Семеро таких лиц были объявлены 30 сентября персонами нон грата. Это были представители Детского фонда ООН, Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Управления по координации гуманитарных вопросов.