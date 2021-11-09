Глава МИД Румынии призывает США расширить военное присутствие в Черноморском регионе

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску считает, что американское военное присутствие должно быть увеличено в Черноморском регионе, а не только в Румынии. Об этом глава румынской дипломатии, который находится с визитом в Вашингтоне, заявил во вторник, участвуя в диалоге "Безопасность и сотрудничество на Черном море", организованном Атлантическим советом США (Atlantic Council of the United States).

"В ходе встречи вчера с госсекретарем Блинкеном я выразил готовность Румынии участвовать в разработке стратегии США в зоне Черного моря и уже передал несколько предварительных идей, - сказал он. - Думаю, важен многосторонний подход к вопросу безопасности на Черном море. Речь не идет о классическом подходе к военным средствам и безопасности <...> Думаю, американское военное присутствие в регионе, как войск, так и оснащения, должно быть увеличено не только в Румынии, но и в южной части восточного фланга".

По словам Ауреску, "происходящее на Черном море <...> имеет значительное воздействие на трансатлантические отношения в целом". "С исторической точки зрения, регион всегда находился на перекрестке различных интересов - имперские амбиции, противоположные идеологии, различные торговые интересы, - отметил глава румынского МИД. - Также он был мостом между Азией и Европой".

"В последние три десятилетия Черное море было зоной конфликта", - подчеркнул Ауреску. "И мы видим, что эта тенденция сохраняется, к сожалению, если посмотреть на то, что произошло, например, в этом году, в апреле, когда мы были свидетелями массированного развертывания российских сил, может быть, самого крупного подобного развертывания в регионе после холодной войны, с оставшимися там вооружениями, - утверждал дипломат. - <...> Эти тревожные вещи должны заботить нас всех, не только страны региона, но и все страны НАТО".