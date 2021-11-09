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Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин проведут на следующей неделе онлайн-встречу

По данным агентства, стороны не планируют на этой видеоконференции поднимать вопрос о возобновлении работы консульств

ТАСС, 9 ноября. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут встречу в онлайн-формате на следующей неделе. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По данным его источников, дата проведения переговоров до сих пор не определена. Как отмечается, стороны не планируют на этой видеоконференции поднимать вопрос о возобновлении работы консульств.

Представители Белого дома и Госдепартамента пока не прокомментировали агентству данную информацию.

В четверг газета Politico сообщила о том, что Байден и Си Цзиньпин в ходе виртуальной встречи, вероятно, заявят об ослаблении визовых ограничений. Как утверждали источники издания, лидеры также могут объявить о возобновлении работы консульств.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила 6 октября, что США и КНР дорабатывают детали договоренности о проведении двусторонних контактов на высшем уровне. До этого агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга информировало о достижении принципиальной договоренности о проведении до конца года онлайн-встречи лидеров двух стран.

Теги
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