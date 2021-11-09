Макрон призвал ЕС к единству на фоне "столкновений" между США, КНР и РФ

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Франция рассчитывает на сплочение Евросоюза в период своего председательства в 2022 году, чтобы противостоять глобальным вызовам на фоне столкновений между крупными мировыми державами. Об этом заявил во вторник во время телеобращения к нации президент республики Эмманюэль Макрон.

"Франция не будет сильной в одиночку. Вызовы, которые появляются на фоне столкновений мировых держав, показывают, что лишь единство Европы, солидарность могут гарантировать оказание поддержки каждой европейской стране и обеспечить силу удара", - сказал он.

По мнению главы государства, полугодовое председательство в ЕС переходит к Франции с января 2022 года на фоне "столкновений американской, китайской и российской держав, а также дестабилизации множества зон в мире". В связи с этим он призвал партнеров по Евросоюзу работать сообща, чтобы "восстанавливать отношения с Африкой, вместе регулировать деятельность цифровых гигантов, вырабатывать общую стратегию по сокращению вредных выбросов и обеспечивать свою энергетическую и технологическую независимость".