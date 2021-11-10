Белый дом ждет конструктивных консультаций между США и Канадой по трубопроводу

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Администрация США настроена на диалог с Канадой в конструктивном ключе по вопросу о нефтепроводе между странами, частичного ограничения работы которого добиваются власти американского штата Мичиган. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Губернатор Мичигана Гретчен Уитмер ранее потребовала от канадской энергетической компании Enbridge приостановить работу одного из отрезков принадлежащего ей трубопровода, который называется Line 5. По нему в США из Канады поставляют ежедневно около 540 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов. Власти Мичигана считают, что есть опасность попадания в окружающую среду, в том числе в Великие озера, нефтепродуктов из трубопровода. Канадская сторона это отрицает и настаивает на проведении процедуры решения спорных вопросов между странами на основе соглашения от 1977 года.

"Мы ожидаем, что США и Канада будут конструктивно взаимодействовать в рамках данных консультаций. Канада является близким союзником и ключевым партнером в сфере торговли энергоносителями, а также усилий по преодолению климатического кризиса и защите окружающей среды", - отметила Жан-Пьер. Она заверила, что США не добиваются прекращения работы указанного трубопровода.