Президент Макрон и вице-президент Харрис обсудят преодоление кризиса между Францией и США

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Дальнейшие шаги в направлении преодоления кризиса в двусторонних отношениях займут одно из главных мест на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с вице-президентом США Камалой Харрис в среду в Елисейском дворце. Эти будет продолжением переговоров, которые провели Макрон и президент Джо Байден в октябре в Риме.

Харрис намерена пробыть во Франции целых пять дней - необычно продолжительное время для поездки такого уровня. В дипломатических кругах видят в этом новое свидетельство того, что кризис в отношениях Парижа и Вашингтона не преодолен. Он возник в середине сентября вслед за тем, как Соединенные Штаты путем закулисных маневров перехватили многомиллиардный французский контракт с Австралией на поставку подводных лодок. Вашингтон не счел нужным посвящать Париж и в свои планы заключить новое партнерство в области безопасности с Лондоном и Канберрой в Индо-Тихоокеанском регионе, где Франция преследует собственные интересы.

В Париже назвали поведение союзника "ударом в спину" и временно отозвали французского посла из Вашингтона. В конце октября Макрон и Байден встречались в Риме на полях саммита Группы двадцати. Хозяин Белого дома заявил тогда, что США, не скоординировав свои действия с Францией, поступили "неуклюже". По его словам, он "находился под впечатлением, что французскую сторону проинформировали задолго до того, как сделка была достигнута". Он также утверждал, что на фоне трансформации системы международных отношений США хотят стоять на одной стороне с Францией

В Париже сдержанно отнеслись к подобной форме извинений за перехват контракта объемом более $60 млрд и к американским обещаниям. Макрон заметил, что ждет от Соединенных Штатов "не слов, а дел". Тогда же он подтвердил намерение принять Харрис во время ее визита во Францию по поручению Байдена.

Один на один

Встреча в Елисейском дворце пройдет с глазу на глаз. Харрис, напомнила американская пресса, может общаться с Макроном по-французски, поскольку в юности жила во провинции Квебек. Перед поездкой в Париж она назвала Францию "старейшим союзником Соединенных Штатов". Среди тем, о которых пойдет речь в Елисейском дворце, она выделила "европейскую безопасность, ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и здравоохранение на глобальном уровне".

Это первый визит Харрис в Европу после того, как она заняла пост вице-президента США. Прибыв в Париж во вторник, она посетила Институт Пастера, чтобы обсудить с американскими и французскими учеными исследования нового коронавируса.

В программу визита "номера два" американской администрации входит также торжественная церемония у Триумфальной арки в годовщину окончания Первой мировой войны. В четверг вице-президент США выступит на ежегодном Парижском форуме мира, а в пятницу побывает на Международной конференции по Ливии. Оба форума проводятся по инициативе Макрона. В субботу Харрис после посещения американского посольства покинет Париж.