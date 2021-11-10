Харрис и Макрон обсудят кибербезопасность и цепочки поставок

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и французский лидер Эмманюэль Макрон на встрече в среду в Париже в числе прочих тем обсудят взаимодействие в сфере обеспечения кибербезопасности и функционирование цепочек поставок. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома во вторник со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

"Изменение климата, космос, экономика, цепочки поставок, технологии, кибербезопасность, мировое здравоохранение, Индо-Тихоокеанский регион - все это на повестке дня", - говорится в сообщении. "Франция, как и другие европейские союзники, играет ключевую роль для нашего будущего", - отмечается в нем. "Будущее станет ключевой темой на повестке", - приводятся слова представителя американской администрации.

Ее сотрудник не уточнил, планируют ли стороны обсудить вопросы, касающиеся разрыва контракта Франции с Австралией на поставку подводных лодок. "Вице-президент сосредоточена на том, чтобы двигаться вперед, а не оглядываться назад", - приводятся слова представителя администрации. Он отметил, что американская сторона ожидает конкретных результатов от встречи Харрис и Макрона, но не уточнил, каких именно.

Пресс-служба Елисейского дворца ранее сообщила, что встреча Макрона с Харрис запланирована на 10 ноября. В столице Франции Харрис выступит с речью на ежегодном Парижском форуме мира 11 ноября и примет участие в конференции по Ливии 12 ноября.