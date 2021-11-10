Блинкен в беседе с президентом Ирака осудил покушение на иракского премьера

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник в телефонном разговоре с президентом Ирака Бархамом Салехом осудил недавнее покушение на иракского премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

"Госсекретарь Энтони Блинкен разговаривал сегодня с президентом Ирака Бархамом Салехом, чтобы осудить террористическую атаку, направленную на резиденцию премьера", - сообщила пресс-служба Госдепа по итогам беседы. Блинкен заявил, что эта атака также означает "нападение на суверенитет и стабильность" Ирака. "Блинкен подтвердил, что наше партнерство с правительством и народом Ирака непоколебимо", - отмечается в пресс-релизе.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция премьера, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем он сообщил в Twitter.