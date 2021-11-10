Конгрессмены вызвали 10 соратников Трампа для дачи показаний о штурме Капитолия

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию январского штурма Капитолия вызвал на слушания еще 10 бывших соратников экс-президента Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета во вторник.

Уведомления о необходимости явиться для дачи показаний были направлены в том числе бывшему пресс-секретарю Белого дома Кейли Макинани и Стивену Миллеру, занимавшему должность старшего советника республиканца. Повестки разосланы и другим помощникам Трампа, пытавшимся добиться пересмотра результатов президентских выборов в США 2020 года.

"[Комитету] необходимо знать наверняка, какую роль бывший президент и его помощники сыграли в попытках остановить подсчет голосов избирателей, были ли они в контакте с кем-либо за пределами Белого дома, кто пытался опровергнуть результаты выборов", - пояснил председатель спецкомитета Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи).

Как следует из сообщения, Макинани сделала ряд публичных заявлений о якобы фальсификациях во время выборов и сопровождала Трампа в день штурма Капитолия. По версии спецкомитета, Миллер участвовал в кампании дезинформации и убеждал заксобрания ряда штатов одобрить альтернативные списки выборщиков с целью повлиять на итоги голосования.

"Комитет занимается расследованием протестов, хотя должен расследовать фальсификации на выборах, приведших к протестам", - приводит реакцию Трампа его пресс-секретарь Лиз Харрингтон на своей странице в Twitter.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.