В МИД Ирана заявили, что не будут обсуждать в Вене вопросы своей обороноспособности

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Иран готов обсуждать в Вене только вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по его ядерной программе, но не аспекты своей обороноспособности. Об этом заявил замглавы МИД республики Али Багери Кани в интервью, опубликованном в среду во французской газете Le Figaro .

"Вопросы, которые будут подниматься во время переговоров и не будут касаться ядерной сделки от 2015 года, нам будут непонятны. Это, например, вопросы, касающиеся обороноспособности Ирана. Переговоров в Вене по обороноспособности Ирана (баллистические ракеты или беспилотники - прим. газеты Le Figaro) не будет. И те, кто будет поднимать [такие вопросы], лишь отсрочит соглашение", - предупредил дипломат, возглавляющий делегацию Тегерана на переговорах по ядерной сделке.

Как констатировал Кани, в Вене 29 ноября для Ирана приоритетной задачей остается достижение договоренности об отмене санкций США. Дипломат отметил важность гарантий со стороны Вашингтона, что такое соглашение будет выполняться и после истечения полномочий американского президента Джо Байдена. "Достичь консенсуса в Вене необходимо, чтобы избежать новых финансовых потерь", - добавил он, комментируя убытки в $100 млрд, которые исламская республика понесла ввиду сокращения экспорта нефти под давлением санкций США.

Замглавы МИД заверил, что вся деятельность Ирана в ядерной сфере соответствует соглашениям о нераспространении ядерных вооружений и отслеживается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). "Как только другая сторона сообщит нам, что снимает санкции, и мы сможем это подтвердить, мы возобновим выполнение обязательств, изложенных в соглашении 2015 года. Все зависит от готовности другой стороны", - заключил он.

Ядерная сделка с Тегераном была подписана в 2015 году пятью постоянными представителями Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший на тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств США по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного их раунда запланировано на 29 ноября.