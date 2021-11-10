Fox: помощник Байдена по нацбезопасности упомянут в расследовании слежки за штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан упоминается в расследовании обстоятельств слежки за избирательным штабом бывшего американского лидера Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Ранее проводящий проверку спецпрокурор США Джон Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы "секретном канале связи" между компанией Трампа Trump Organization и банком в России. В обвинительном заключении подчеркивалось, что Сассман "ввел в заблуждение" ФБР, поскольку во время контактов с сотрудниками ведомства "солгал о том, в каком качестве представил указанные утверждения". Юрист скрыл, что действовал в интересах штаба баллотировавшейся тогда на пост президента экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также некой компании. В документе подчеркивалось, что юрист скрыл информацию "о политическом характере своей работы".

Как сообщает Fox News, в обвинительном заключении фигурирует нынешний помощник президента США по нацбезопасности, который в документе обозначен как "советник по внешней политике". По информации телеканала, в документе указывается, что некий юрист предвыборного штаба Клинтон обсуждал предоставленные Сассманом сведения "с менеджером ее кампании, директором по коммуникациям и советником по внешней политике".

Fox News отмечает, что упоминание Салливана в обвинительном заключении демонстрирует "наиболее короткую к настоящему моменту связь расследования Дарема с администрацией [президента США] Джо Байдена". При этом телеканал подчеркивает, что у него нет свидетельств того, что Салливан может являться непосредственно фигурантом расследования.

Дарем с мая 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра проводит проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Дарему были даны полномочия спецпрокурора, что позволяет ему проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации.

Трамп и окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время президентской гонки 2016 года. По словам республиканца, его предшественник на посту главы государства Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.