В Риме открылось посольство Киргизии

БИШКЕК, 10 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия посольства Киргизии в Италии состоялась в Риме с участием главы киргизского внешнеполитического ведомства Руслана Казакбаева. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Киргизии.

"В рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызской Республики Казакбаева в Италию состоялась официальная церемония открытия посольства республики в Италии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в церемонии в том числе приняли участие представители киргизской диаспоры в Италии и обучающиеся в ее вузах киргизские студенты.

"Казакбаев выразил благодарность итальянской стороне и МИД Италии за поддержку и оказанную помощь в вопросе открытия посольства Кыргызской Республики", - отмечает пресс-служба.

В ходе церемонии было объявлено, что итальянская сторона намерена "в ближайшем будущем открыть свое дипломатическое представительство в городе Бишкек, а также активизировать торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи с Кыргызстаном".

На территории западной и центральной частях Европы Киргизия до сих пор имела диппредставительства лишь в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции и Швейцарии.