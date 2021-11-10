Казахстан изучает возможность встречи глав МИД стран - гарантов астанинского процесса

НУР-СУЛТАН, 10 ноября. /ТАСС/. МИД Казахстана рассматривает возможность проведения встречи министров иностранных дел стран - гарантов астанинского процесса (России, Турции, Ирана) в ходе переговоров по Сирии, которые запланированы в Нур-Султане на середину декабря. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Рассматривается также возможность в рамках очередного заседания астанинского процесса встречи министров иностранных дел стран-гарантов", - сказал Тлеуберди.

Он уточнил, что даты встречи по Сирии, которая намечена на середину декабря, пока согласовывают. Вопросы повестки переговоров еще не утверждены.

Глава МИД также прокомментировал формат предстоящей встречи по Сирии в связи с действующими в республике ограничениями из-за распространения коронавируса. "Мы рассчитываем, что это скорее всего встреча будет в офлайн-формате. Понятно, что переговоры должны проводиться воочию. В принципе сами составы делегаций небольшие всегда были, поэтому мы не ожидаем, что они будут превышать разрешенное количество участников в соответствии с постановлением главного санитарного врача Казахстана", - пояснил Тлеуберди.

16-я международная встреча высокого уровня по Сирии прошла 7-8 июля в Нур-Султане с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирии и вооруженной оппозиции. Участники переговоров обсудили ситуацию в арабской республике, международное гуманитарное содействие, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве, а также меры укрепления доверия, включая обмен пленными, освобождение заложников и поиск пропавших без вести.