СМИ: сотни афганцев покинули страну обманом под видом журналистов

ТЕГЕРАН, 10 ноября. /ТАСС/. Национальный профсоюз журналистов Афганистана считает, что сотни простых афганцев смогли уехать из страны под видом журналистов во время эвакуации минувшим летом. Об этом сообщило в среду афганское информационное агентство Khaama Press.

Не имеющие отношения к СМИ организации во время ухода западных сил из Афганистана якобы вносили в списки эвакуирующихся вместе с ними своих родственников и друзей в том числе в качестве журналистов. Так было проще получить документы на выезд, которые требовали иностранные государства. Но, помимо этого, такие организации смогли, по утверждению профсоюза, привлечь большие объемы международной финансовой помощи.

Глава профсоюза Масрур Лютфи обратил внимание на то, что сотни настоящих сотрудников СМИ в настоящее время продолжают работать в Афганистане и не получают никакой помощи. Их финансовое положение, как сообщают местные газеты, становится хуже, некоторые репортеры вынуждены заниматься уличной торговлей, чтобы заработать. И на этом фоне сотни людей с поддельными аккредитациями журналистов уехали из страны.

Лютфи также указал, что некоторые СМИ в стране и сейчас занимаются продажей журналистских аккредитаций на черном рынке. Профсоюз, по его словам, может доказать это документами. Кроме того, Лютфи заверил, что его организация полностью в силах сама реализовывать любые международные программы по поддержке журналистов и призвал мировое сообщество координировать деятельность с профсоюзом.

Запрещенное в РФ движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.