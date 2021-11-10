Выходец из России вошел в число лауреатов премии "Отец года" в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Переехавший из России в Финляндию более 10 лет назад Сергей Силкин стал одним из лауреатов премии "Отец года" в Финляндии, которая вручается в стране с 2006 года. Об этом сообщило в среду финское министерство социальных дел и здравоохранения.

"Сергей Силкин из Хельсинки, Марко Ойкарайнен из Коуволы и Дан Викхольм из Сипоо были сегодня награждены призом "Отец года". Победители занимались продвижением равноправия в семейной жизни, например, взяв отпуск по уходу за ребенком или иным способом уделяя время заботе о детях. Они находили пути поддерживать своих детей в исключительных ситуациях и поднимали проблемы, связанные с отцовством, в своей профессиональной жизни и другой деятельности", - отметили в министерстве.

Министр по делам семьи и базовых социальных услуг Криста Киуру, выступая на церемонии, подчеркнула важность того, что отцы берут отпуск по уходу за ребенком. "Все - сам отец, дети, отношения в паре и рабочее сообщество - выигрывают от этого <…> Поддержка такого отпуска для отцов - это и инвестиция в будущее для сотрудников, поскольку после возвращения к работе эти люди счастливы и более привержены своему делу, чем раньше", - сказала Киуру.

Отец четырех детей Силкин сообщил ТАСС, что для него присуждение награды стало неожиданностью. "Эту премию вручают уже несколько лет, в этом году мне позвонили и сказали, что хотят номинировать меня. Я был очень удивлен, я сам работаю с семьями и вижу много достойных отцов", - сказал он. По его словам, он работает в многокультурном социальном центре, где основные клиенты - это русскоязычные семьи, проживающие в столичном регионе Финляндии, а особенность деятельности организации состоит в том, что она старается интегрировать детей в финское общество.

В последние годы в Финляндии предпринимаются шаги для того, чтобы подчеркнуть роль отцов в жизни семьи. Так, с августа 2022 года должен вступить в силу закон, который уравнивает продолжительность отпуска матери и отца по уходу за новорожденным. Законопроект предусматривает, что каждый родитель получит квоту в 160 дней, из нее можно будет передавать другому супругу до 63 дней.

В Финляндии в конце этой недели будут праздновать День отца. Его всегда отмечают во второе воскресенье ноября, а несколько лет назад эта дата также стала и днем, когда в стране поднимают государственные флаги.