Польша ожидает в ближайшее время притока новых групп мигрантов

ВАРШАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Польша ожидает в ближайшее время наплыва новых групп мигрантов, которые собираются в Минске для продвижения на Запад. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Мы ожидаем очередного наплыва групп [мигрантов], которых подготавливают в Минске для дальнейшего продвижения на Запад. В ближайшие дни или даже часы мигрантов будет больше", - приводит его слова издание Gazeta Wyborcza.

По его словам, мигранты координируют свои действия в Facebook. "За последнюю неделю удалось заблокировать несколько таких групп", - добавил Жарын.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.