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Саммит ЕС по ситуации с мигрантами может состояться после Совета ЕС 15 ноября

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Экстренный саммит Евросоюза, посвященный ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, может пройти в формате видеоконференции после заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества 15 ноября. Об этом журналистам сообщил в среду источник в Евросовете.

"Весьма вероятно, что в ближайшее время на уровне министров 27 стран ЕС будет обсуждаться вопрос с границами и санкции (против Белоруссии - прим. ТАСС). После этого может последовать видеоконференция лидеров", - сказал он.

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