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Блинкен заявил, что виртуальная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится вскоре

В то же время глава американского внешнеполитического ведомства не обозначил точной даты проведения мероприятия

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в виртуальном формате состоится в ближайшее время. Об этом заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен на ежегодной конференции DealBook, организуемой газетой The New York Times.

"Встреча в виртуальном формате <...> вскоре состоится", - сказал он. Глава американского внешнеполитического ведомства не обозначил точной даты проведения мероприятия.

Блинкен также отметил, что лидеры за этот год провели несколько развернутых телефонных разговоров общей длительностью около пяти часов и теперь появилась возможность "организовать для них встречу лицом к лицу, хоть и в виртуальном формате". Глава Госдепартамента также выразил надежду, что в какой-то момент Байден и Си Цзиньпин смогут встретиться лично.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что встреча лидеров двух стран в онлайн-формате состоится на следующей неделе, на этой видеоконференции планируется поднять вопрос о возобновлении работы консульств.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, ДжоБлинкен, Энтони
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