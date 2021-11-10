Суд ЮАР постановил выдать бывшего главу Минфина Мозамбика США

ПРЕТОРИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Высокий суд провинции Гаутенг Южно-Африканской Республики отменил в среду решение министра юстиции ЮАР о выдаче властям Мозамбика бывшего мозамбикского министра финансов Мануэля Чанга и постановил экстрадировать последнего в США. Об этом сообщил местный портал News24.

По его словам, это решение стало победой мозамбикских активистов, которые опасались, что в случае высылки Чанга в Мозамбик бывший глава Минфина не будет привлечен к ответственности по обвинениям в служебных преступлениях.

Чанг был арестован на территории ЮАР в декабре 2018 году по ордеру, выданному судебными властями США. Он подозревается в сокрытии кредитов на сумму до $2 млрд, которые были взяты мозамбикскими компаниями под государственные гарантии у американского банка. Однако его экстрадиция в США была отложена после того, как аналогичный запрос поступил от властей Мозамбика. После длительных судебных слушаний южноафриканское правительство приняло решение выдать его соседней стране. Однако сейчас суд отменил постановление Минюста ЮАР.

В мозамбикской столице Мапуту 23 августа начался суд по делу о коррупции над группой из 19 подозреваемых, включая сына бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза. По данному делу проходит также Мануэль Чанг, который возглавлял Минфин Мозамбика с 2005 по 2015 гг. В центре судебного разбирательства, получившего название "дело о скрытых долгах", фигурируют 2 млрд долларов кредитов, полученных государственными структурами в 2013-2014 гг. от частных банков для покупки рыболовных судов. Об этой задолженности государства стало известно только в 2016 году. Сейчас суд пытается установить, как деньги были получены и использованы. Свое собственное расследование данного дела ведут также соответствующие органы США.