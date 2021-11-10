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МИД Эстонии сообщил о состоявшихся политических консультациях с МИД России

Как указывает ведомство, стороны согласились, что двустороннее сотрудничество развивается в таких областях, как культура, приграничное сотрудничество, охрана и устойчивое использование пограничных вод

ТАЛЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Представители МИД Эстонии и России провели в среду политические консультации для обсуждения двусторонних отношений. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство балтийской республики.

"Сегодня в Таллине состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Эстонии и России, на которых обсуждались двусторонние отношения, а также ряд ключевых вопросов международных отношений и региональной безопасности", - говорится в распространенном сообщении МИД Эстонии.

Как указывает эстонский МИД, стороны согласились, что двустороннее сотрудничество развивается в таких областях, как культура, приграничное сотрудничество, охрана и устойчивое использование пограничных вод, а также содействие контактам между людьми.

"В ходе встречи также обсуждались эстонско-российские пограничные соглашения - указано в сообщении. - Эстония готова продвигаться вперед в ратификации пограничных соглашений".

Прошлые политические консультации между МИД Эстонии и России состоялись в Москве в 2019 году.

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным. Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

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