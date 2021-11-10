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Украина и НАТО подписали контракт по использованию украинских самолетов на пять лет

В компании "Антонов" сообщили, что подписанию контракта предшествовали "конструктивные переговоры" с представителями стран - членов НАТО и ЕС, участвующих в программе SALIS, а также с Агентством НАТО по поддержке и снабжению

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. НАТО и украинская компания "Антонов" подписали контракт сроком на пять лет на использование самолетов предприятия в стратегических авиаперевозках для потребностей стран - членов альянса.

"Впервые за много лет плодотворного сотрудничества был подписан контракт на пять лет по использованию самолетов воздушного флота государственного предприятия "Антонов" для выполнения стратегических авиаперевозок в интересах стран НАТО и ЕС по программе "Международное решение стратегических воздушных перевозок (SALIS)", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице компании в Facebook.

Уточняется, что подписанию контракта предшествовали "конструктивные переговоры" руководства "Антонова" с представителями стран - членов НАТО и ЕС, участвующих в программе SALIS, а также с Агентством НАТО по поддержке и снабжению.

Украина еще в 2016 году заявляла о намерениях обеспечить потребности НАТО в стратегических авиационных перевозках без сотрудничества с РФ.

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Украина
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