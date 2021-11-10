Нил Ушаков проголосует в Европарламенте за лишение себя депутатского иммунитета

РИГА, 10 ноября. /ТАСС/. Европарламентарий и бывший мэр Риги Нил Ушаков проголосует за лишение его депутатского иммунитета в ЕП по запросу Генпрокуратуры Латвии. Об этом политик заявил в среду.

"Завтра в ЕП пройдет голосование по поводу снятия у меня иммунитета. Накануне я разослал письмо моим коллегам с небольшими пояснениями о сути дела и с призывом голосовать "за" снятие иммунитета. Когда нечего бояться - иммунитет не нужен, так что и я сам завтра проголосую "за", - написал он в Facebook.

В своем обращении европарламентариям Ушаков указывает, что прокуратура Латвии хочет возбудить против него уголовное дело в связи "с нарушением запрета на оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций".

"Устройство, "модифицированное для специальных тайных операций", которое является объектом всего уголовного производства, представляет собой самодельный бумажный альбом с вклеенной в него простой видеокамерой и аудиозаписывающим устройством. Это устройство для "специальных тайных операций" также было оснащено внешним шнуром питания, как у ноутбука. Технические характеристики этого устройства выглядели значительно ниже, чем у любой видеоняни, которую можно купить в местном магазине электроники за €50", - говорится в его письме.

Ушаков отмечает, что этот альбом был найден в его кабинете в Рижской думе, когда он занимал должность мэра столицы. "Он лежал в одном из шкафов среди различных подарков и сувениров, накопленных за 10 лет работы в этом кабинете. Устройство не было подключено к сети, внутри не было карты памяти, на нем не было обнаружено моих отпечатков пальцев или ДНК", - подчеркивает он.

Тем не менее, с его слов, все это означает "нарушение запрета на оборот". "В Латвии это уголовное преступление, даже несмотря на то, что я ни в какой форме не был информирован и осведомлен об этом устройстве, никогда его не видел и никогда к нему не прикасался. Честно говоря, я до сих пор не могу понять, почему я получил статус подозреваемого в этом расследовании, а не потерпевшего. Следует также подчеркнуть, что Латвия является единственной страной в ЕС, в которой, например, хранение такого устройства является уголовным преступлением", - указывает он.

"Лично я считаю, что этот процесс может быть связан с тем, что я публичный политик. Однако в то же время я разделяю веру моих коллег из Юридического комитета в латвийскую судебную систему", - заявил он. Ушаков также выразил благодарность Юридическому комитету ЕП, который ранее рекомендовал лишить его депутатского иммунитета. "У меня нет никаких сомнений в общем исходе и снятие иммунитета должно ускорить процесс, который длится уже с июня 2019 года", - уверен он.

Преследование Ушакова

Прокуратура Латвии 26 октября 2020 года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в доме во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое лежало на полках среди сувениров и разных подарков, а также выразил удивление этой находкой.