В ДНР заявили, что ОБСЕ не прилагает усилий для снижения напряженности в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в последнее время не прилагает практически никаких усилий для снижения напряженности в Донбассе и не дает объективной оценки действиям Украины, прямо нарушающим минские соглашения. Об этом в среду заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

"В мандате СММ ОБСЕ закреплено, что основной целью Миссии является снижение напряженности и обеспечение мира, стабильности и безопасности, а также мониторинг и поддержка всех принятых в рамках ОБСЕ принципов и обязательств. Тем не менее, в последнее время мы не наблюдаем практически никаких усилий Миссии по выполнению обозначенных в ее мандате целей, - цитирует Никонорову телеграм-канал МИД ДНР. - Также мы поинтересовались у координаторов ОБСЕ, когда будет осуществлен такой очевидный и абсолютно необходимый шаг, как внятная и объективная оценка всех тех многочисленных нарушений документов минского пакета, которые позволяет себе украинская сторона".

Никонорова рассказала, что в ходе сегодняшнего заседания контактной группы координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности, глава СММ Яшар Халит Чевик уделил нарушениям режима прекращения огня всего лишь семь минут из своего доклада. При этом, отмечает полпред ДНР, украинская сторона сознательно наращивает эскалацию на линии соприкосновения, цинично нарушая перемирие и делая провокационные заявления в СМИ. Представители республик Донбасса на заседании пытались выяснить, какие цели преследует Киев, нагнетая обстановку, однако украинская делегация не смогла дать внятных ответов и отказалась отвечать на вопросы.

Никонорова подчеркнула, что действия Киева при бездействии ОБСЕ усугубляют кризис на переговорной площадке.

"Реальный дипломатический процесс сейчас находится в тисках деструктивного поведения украинской делегации и пассивного подхода посредника в лице ОБСЕ. С одной стороны, Киев совершенно прозрачно и очевидно демонстрирует свое намерение вернуться к "горячей" фазе конфликта и возобновить активное силовое противостояние, а с другой стороны, позиция ОБСЕ по многочисленным нарушениям минских договоренностей со стороны Украины становится все более формальной. Это крайне тревожная ситуация, которая радикально усугубляет и без того катастрофический кризис в переговорах", - подытожила она.

Обострение ситуации в Донбассе

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.

Однако с конца февраля на линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Ситуация на линии соприкосновения обострилась с новой силой после захвата 13 октября диверсионно-разведывательной группой ВСУ офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрея Косяка, который, как сообщили в республике, обеспечивал контроль за соблюдением перемирия в районе КПП "Первомайск - Золотое" во время согласованных с Киевом дорожных работ. Несмотря на требования представителей ЛНР, Киев отказывается обсуждать освобождение Косяка.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия захватила село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" на юге линии разграничения между сторонами конфликта в Донбассе.