Украинский военный контингент в Косове потерял секретную документацию

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ведет уголовное производство по факту потери секретных документов военными украинского миротворческого контингента в Косове.

Дело касается исчезновения документации на систему засекреченной связи, сообщило в среду агентство "РБК-Украина" со ссылкой на материалы суда. Согласно материалам, уголовное дело было возбуждено еще в апреле 2020 года. Его ведут следователи Киевского управления ГБР и Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах по ст. 422 ("Разглашение документов военного характера, составляющее гостайну"), ст. 425 ("Халатное отношение к военной службе") и ст. 426 ("Бездействие военной власти") Уголовного кодекса.

В ходе досудебного расследования установлено, что представители Госспецсвязи во время плановой проверки национального контингента в Косове (место дислокации в с. Ново Село, Косово, Республика Сербия) выявили ряд нарушений, приводящих к компрометации системы засекреченной связи.

"Выявлена потеря технической документации на один комплект оборудования Т-230-1А (система секретной связи)", - сказано в материалах суда. Кроме того, обнаружен неучтенный комплект запчастей и приспособлений к изделию Т-230-1А, в состав которого входят секретные платы.

Отмечается, что за время расследования проведены обыски в служебных помещениях управлений Генштаба ВСУ, допрошены свидетели. Суд продлил сроки расследования до 23 октября 2022 года, так как правоохранители еще планируют допросить военных миротворческого контингента, ответственных за хранение секретной документации, изъять акты приема-передачи и провести другие следственные действия.