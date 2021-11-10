Глава МИД Кубы обвинил Facebook в потворстве дестабилизации обстановки в республике

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил на встрече с аккредитованными в республике дипломатическими представителями в среду, что Facebook избирательно использует механизмы регулирования соцсети в отношении желающих дестабилизировать обстановку в республике. Трансляция велась в эфире государственного телевидения страны.

"Частные группы, созданные в Facebook, осуществляют незаконную деятельность с точки зрения не только международного права, но и собственно американского законодательства, кубинских законов и даже так называемых внутренних правил платформы, - сказал дипломат. - Изменяются технические алгоритмы, механизмы геолокации, чтобы симулировать массовое присутствие на Кубе людей и аккаунтов, которые находятся вне страны, в основном во Флориде".

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. В ответ Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. По официальным данным, многие сторонники правительства получили ранения в столкновениях с погромщиками. Ответственность за организацию беспорядков власти Кубы возложили на США.