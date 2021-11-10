Парламент Турции одобрил продление мандата на пребывание военных в Азербайджане

АНКАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Великое национальное собрание Турции (ВНСТ, парламент) одобрил в среду продление еще на год мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане, об этом свидетельствуют итоги голосования.

Законопроект подразумевает, что действие мандата вступит в силу с 17 ноября этого года.

Как отмечает Anadolu, в прошлом году парламент разрешил отправку военных в Азербайджан сроком на один год для выполнения обязательств, вытекающих из положений Соглашения о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Турцией и Азербайджаном, с целью установления режима прекращения огня, предотвращения нарушений, обеспечения мира и стабильности в регионе и выполнения миссии Совместного центра по контролю за прекращением огня.