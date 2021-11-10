Антикоррупционный суд Украины заочно арестовал владельца одесского рынка "Привоз"

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бизнесмена из Одессы Владимира Галантерника, который владеет одесскими рынками "Привоз" и "7-й километр", а также другими крупными активами. Об этом сообщила в среду общественная организация "Центр противодействия коррупции".

"Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник заочно арестовала одесского бизнесмена Владимира Галантерника", - говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

2 ноября МВД Украины объявило Галантерника в розыск. По данным сайта МВД, бизнесмен исчез 31 августа 2021 года в Харькове.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры предъявило обвинение 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы на 689 млн гривен ($25,5 млн) и легализации незаконно полученных доходов. Среди подозреваемых мэр Одессы Геннадий Труханов, бизнесмен Владимир Галантерник, экс-прокурор Одесской области Олег Жученко, директор департамента Одесского городского совета Алексей Спектор и ряд других лиц.

Согласно данным украинского подразделения журнала Forbes, Галантернику, помимо рынков, частично принадлежат несколько торгово-развлекательных комплексов Одессы и бутик-отель. Журнал назвал его мультимиллионером и сообщил, что бизнесмен проживает в Лондоне. Украинские СМИ называют Галантерника "теневым хозяином" Одессы.