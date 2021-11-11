США и Румыния намерены расширять сотрудничество по безопасности в Черном море

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. США и Румыния стремятся к углублению сотрудничества в области безопасности, намерены продолжать активизировать свои совместные начинания в рамках НАТО, уделяя особое внимание Черноморскому региону. Это следует из совместного заявления двух стран, распространенного Госдепартаментом в среду по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров в рамках седьмого раунда двустороннего стратегического диалога.

"Сотрудничество в области безопасности - неотъемлемая часть и ключевой компонент стратегического партнерства США и Румынии. Вместе стороны будут развивать значительные достижения, такие как комплекс ПРО в Девеселу, а также продолжат активизировать совместные начинания в рамках НАТО для выполнения своих обязательств по обороне и сдерживанию, уделяя особое внимание региону Черного моря", - сказано в документе.