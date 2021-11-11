Путин поздравил Ортегу с победой на выборах

МАНАГУА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил никарагуанского лидера Даниэля Ортегу с победой на выборах, состоявшихся 7 ноября. Соответствующее послание передал главе Никарагуа российский посол в Манагуа Александр Хохоликов, сообщил в среду правительственный портал El 19 Digital.

Посол России в Никарагуа Александр Хохоликов вручил Даниэлю Ортеге послание, направленное президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, [где содержатся поздравления] с победой Сандинистского фронта на выборах, прошедших 7 ноября, говорится в сообщении. В нем отмечается, что итоги голосования в полной мере подтвердили политический авторитет Ортеги, а также поддержку курса возглавляемого им Сандинистского фронта, направленного на социально-экономическое развитие страны, защиту ее суверенитета и международных позиций.

Российско-никарагуанские отношения, отмечается в сообщении, основываются на давних традициях дружбы и взаимного уважения. В нем выражается уверенность, что стратегическое партнерство будет и далее наращиваться совместными усилиями.

7 ноября в Никарагуа состоялись президентские и парламентские выборы. По результатам подсчета более 99% голосов кандидатуру Ортеги на президентский пост поддержали 75,87% избирателей, а его партия Сандинистский фронт национального освобождения получила 75 из 91 места в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте) страны.