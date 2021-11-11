Министры обороны стран Балтии призвал ЕС укреплять внешние границы

ТАЛЛИН, 11 ноября. /ТАСС/. Главы оборонных ведомств стран Балтии в совместном заявлении в четверг призвали ЕС увеличить поддержку укреплению внешних границ сообщества.

"Призываем ЕС увеличить практическую поддержку укрепления безопасности своих внешних границ, - говорится в заявлении министров обороны Эстонии Калле Лаанета, Латвии Артиса Пабрикса и Литвы Арвидаса Анушаускаса, которое передает агентство BNS. - Мы должны полностью поддерживать своих соседей и заботиться о том, чтобы ни один шаг Белоруссии или Российской Федерации не остался незамеченным".

Министры также выразили озабоченность в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши.

"Крупные группы людей собирают и доставляют в пограничную зону, где затем вынуждают незаконно пересекать границу, - утверждается в заявлении. - Это повышает вероятность перехода провокаций и серьезных инцидентов в военную плоскость".

Власти Польши считают, что белорусское руководство намеренно стягивает в свою страну мигрантов, чтобы потом направить их на границу. По оценкам польских служб, в Белоруссии могут находиться до 15 тыс. мигрантов, 2-4 тыс. из них сейчас находятся в непосредственной близости от польских границ.