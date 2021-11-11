Вучич заявил, что переговоры с Путиным будут иметь ключевое значение для Сербии

БЕЛГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября в Москве будут иметь ключевое значение для Сербии. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич журналистам.

"У нас остались еще переговоры 25 ноября с президентом РФ Путиным, если они закончатся успешно, то это будет иметь ключевое значение для нашей страны. Зима предстоит тяжелая для всего региона. Граждане должны быть спокойны, газа будет достаточно, если успешно пройдут переговоры в Москве, потому что мы тратим намного больше газа, чем ожидали. Сейчас мы тратим 2,5 млрд куб. м газа [ежегодно]", - заявил Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.