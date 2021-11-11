Ушаков считает, что лишение его иммунитета в ЕП поможет доказать абсурдность обвинений

РИГА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Решение Европарламента (ЕП) лишить бывшего мэра Риги Нила Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии поможет политику доказать комичность и абсурдность выдвинутых в его адрес обвинений. Такое мнение выразил в четверг корреспонденту ТАСС сам Ушаков.

"Я сам голосовал "за" и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений", - сказал он.

ЕП в четверг лишил Ушакова депутатской неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры Латвии. Комитет по правовым вопросам ЕП ранее также рекомендовал лишить Ушакова иммунитета от уголовного преследования. Сам политик в среду сообщил, что разослал коллегам в ЕП письмо с пояснениями сути дела и призывом проголосовать за снятие иммунитета. Ушаков заявил, что ему нечего бояться и что он сам намерен проголосовать за лишение его депутатского иммунитета в ЕП.

Прокуратура Латвии 26 октября прошлого года направила в ЕП запрос с просьбой рассмотреть возможность лишения Ушакова депутатского иммунитета для начала уголовного преследования. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) попросило Генпрокуратуру Латвии предъявить обвинение Ушакову за хранение запрещенного устройства для видеонаблюдения, которое было замаскировано под книгу.

Это устройство было обнаружено БПБК в ходе обысков, которые были проведены в офисе и дома у Ушакова в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Сам политик ранее сообщил, что в его кабинете в доме во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое лежало на полках среди сувениров и разных подарков, а также выразил удивление этой находкой.