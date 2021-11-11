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Пушилин заявил, что постулаты доктрины "Русский Донбасс" закрепят в ДНР законодательно

По словам главы республики, законодательно необходимо закрепить, в частности, такие постулаты, как роль русского языка, как государствообразующего и приоритетность республиканского права перед международным

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Постулаты доктрины "Русский Донбасс" будут закреплены в нормативных правовых актах Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг в интервью республиканским и зарубежным СМИ заявил глава республики Денис Пушилин.

"Сейчас появилась необходимость закрепить в различных нормативных правовых актах постулаты, которые мы видели в доктрине "Русский Донбасс", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

По словам главы республики, законодательно необходимо закрепить, в частности, такие постулаты: роль русского языка, как государствообразующего; приоритетность республиканского права перед международным; культурные ценности русского народа и других народностей, проживающих в ДНР; закрепление статуса традиционной семьи; приоритет семейного воспитания детей и первоочередного права на воспитание детей; особая роль русской православной церкви в истории страны, становлении, развитии духовности и культуры; защита исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа во время ВОВ.

В Донецке 28 - 29 января прошел международный форум, на котором была представлена доктрина "Русский Донбасс" в качестве идеологической платформы политики Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие собрало около 400 делегатов, в том числе из России. Доктрина состоит из четырех разделов, касающихся значения и положения республик, этапов формирования русского Донбасса, а также его будущего.

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