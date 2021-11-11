РФ, КНР, Пакистан и США поддержали проведение умеренной политики талибами в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Россия, Китай, Пакистан и США подчеркнули важность проведения умеренной политики движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом в четверг по итогам встречи представителей РФ, КНР, Пакистана и США в формате "тройка плюс".

В распространенном МИД Пакистана документе отмечается, что стороны продолжат "практическое взаимодействие с движением "Талибан", чтобы способствовать проведению умеренной и осмотрительной политики, которая может помочь в скорейшем достижении стабильности и процветания в Афганистане".

В совместном заявлении РФ, КНР, Пакистан и США приветствовали "неизменную приверженность талибов обеспечить безопасный проезд всем, кто желает прибыть в Афганистан и покинуть его. Стороны подчеркнули важность создания аэропортов по всей стране с целью обеспечения коммерческих воздушных перевозок для бесперебойного потока гуманитарной помощи.

В Исламабаде проходит встреча в формате "тройка плюс" по Афганистану, в которой участвуют специальные представители Китая, Российской Федерации, США и Пакистана, а также делегация талибов.