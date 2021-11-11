Пушилин: большинство жителей Донбасса на выборах в Госдуму голосовали за "Единую Россия"

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Большинство жителей Донбасса, которые получили российское гражданство и участвовали в голосовании на выборах в Госдуму, поддержали партию "Единая Россия". Об этом в четверг в интервью журналистам ряда СМИ заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Подавляющее большинство ожидаемо проголосовали за Всероссийскую политическую партию "Единая Россия" на выборах в Госдуму", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей. По его словам, жители Донбасса поддерживают и президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Партия, которая ассоциируется с Владимиром Владимировичем Путиным, - это "Единая Россия. Причина безусловной поддержки этой политической силы кроется в том, что граждане республик понимают: любые решения, которые принимались по Донбассу, - это решения, прежде всего, "Единой России", - добавил он.

В ходе интервью также прозвучала информация, что более 80% голосовавших на избирательных участках в Ростовской области жителей Донецкой и Луганской народных республик с российским гражданством отдали свои голоса за "Единую Россию".