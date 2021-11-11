Украина должна пенсионерам-переселенцам из Донбасса более $467 млн

КИЕВ, 11 ноября. /ТАСС/. Задолженность Украины перед пенсионерами-переселенцами из Донбасса составляет более $467 млн. Об этом в четверг сообщила вице-премьер, министр по реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"На 2022 год планируется [выплата] 6,2 млрд гривен и в 2023 - 6 млрд [в сумме более $467 млн]. Всего задолженность где-то приблизительно такая. Это для внутренне перемещенных лиц, которые проживают на подконтрольной территории <...> и получают пенсии в пенсионном фонде. Все остальное будем обсуждать и дорабатывать законодательно, потому что там проблема намного шире, и мы о ней знаем", - сказала она журналистам.

Верещук в четверг представила стратегию интеграции переселенцев из Донбасса до 2024 года. Глава ведомства среди ключевых целей назвала обеспечение переселенцев жильем, помощь им в получении образования, трудоустройстве, их социальную защиту, медицинское обеспечение, а также решение проблемы с признанием документов. Эти цели будут реализованы, по ее словам, в том числе с привлечением кредитов международных партнеров Украины. "Государство знает и помнит о каждом, кто сегодня является внутренне перемещенным лицом. Хорошо, когда и люди знают, что для них делает государство, а еще лучше, когда они будут знать, что оно для них собирается делать", - сказала Верещук.

По данным министерства социальной политики число зарегистрированных переселенцев по состоянию на 1 февраля 2016 года составляет более 1,7 млн человек.

Кабинет министров Украины 28 октября одобрил "Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрение среднесрочных решений по внутреннему перемещению на период до 2024 года".