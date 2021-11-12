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Протесты сторонников Трампа в США

Трамп добился от суда временного запрета на раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

Запрос о предоставлении документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия в четверг удовлетворил ходатайство бывшего президента США Дональда Трампа о введении временного запрета на раскрытие архивных документов в рамках расследования штурма американского Конгресса 6 января. Соответствующее постановление опубликовано в четверг в электронной базе данных инстанции.

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Трамп требовал запретить раскрытие документов на время рассмотрения его апелляции, поданной на решение нижестоящего суда, который ранее отказался заблокировать раскрытие документов.

Запрос о предоставлении документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет нижней палаты Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия. Как сообщало агентство Associated Press, Национальный архив в случае отсутствия судебного запрета должен был передать требуемые документы конгрессменам к пятнице, 12 ноября.

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СШАТрамп, ДональдПротесты сторонников Трампа в США
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