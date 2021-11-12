Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком для создания политического проекта

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков опроверг информацию о возможном объединении с экс-главой МВД Арсеном Аваковым и бывшим премьер-министром Арсением Яценюком для создания совместного политического проекта.

"У каждого из нас своя идеологическая ниша и позиционирование. Это совершенно правильно сказал Арсен Аваков. У них - правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня - центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов с Арсеном Борисовичем мы не запускали", - сказал он в интервью изданию "Левый берег".

Разумков заявил, что не будет участвовать в совместных проектах, а будет строить свою партию. По его словам, слухи об объединении с Аваковым и Яценюком запускают из офиса президента Владимира Зеленского. "Это боты офиса президента и "говорящие головы", которые у них на зарплате. Они придумали "РАЯ" [Разумков - Аваков - Яценюк]. Но как говорят, рабов в рай не пускают. Но если серьезно, такого проекта нет. Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", - сказал экс-спикер.

На вопрос о медийной поддержке крупным бизнесменом Ринатом Ахметовым и его телеканалами "Украина" и "Украина 24", Разумков ответил, что сейчас его приглашают на эфиры все телеканалы, кроме "1+1" [олигарха Игоря Коломойского] и "Дом" [государственный канал]. "Только они игнорируют. Но это их право. Очень жду, когда они меня пригласят", - сказал политик, заметив, что с Ахметовым не встречался, лишь видел его 9 ноября на похоронах бывшего многолетнего депутата Рады Ефима Звягильского.

Ранее первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявлял, что Разумков якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это "Блок РАЯ". Аваков и Яценюк опровергли данную информацию, а Ахметов заявил, что не намерен поддерживать полистилу Разумкова.

5 ноября Разумков создал в Раде межфракционное объединение "Разумная политика". В него вошли 25 депутатов, большинство из них - представители президентской фракции "Слуга народа".

Заявка на лидерство

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой президентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

После отзыва с должности спикера Разумков сделал ряд критических заявлений в адрес провластной команды. Он считает, что часть политиков отошла от лозунгов, с которыми избиралась в 2019 году. Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение его депутатского мандата. Бывший спикер считает, что это будет незаконно.

После отставки уровень поддержки Разумкова резко пошел вверх. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", сейчас экс-спикера поддерживает около 9% избирателей против 3% в сентябре. По мнению экспертов, именно к Разумкову переходят голоса тех, которые разочаровался в президенте Владимире Зеленском, уровень поддержки которого снизился за последние полтора месяца, по данным опросов различных соцгрупп, на 7 - 10 процентов и составляет чуть более 20%.