Меркель обсудит 19 ноября с генсеком НАТО миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель примет 19 ноября в Берлине генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщила в пятницу на брифинге представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"В пятницу в 11:00 (13:00 мск) канцлер примет генерального секретаря НАТО Столтенберга. В центре внимания переговоров будут находиться актуальные темы в области безопасности, в частности обновление стратегической концепции альянса", - сказала Деммер. По ее словам, речь также пойдет о миграционном кризисе на границах ЕС и Белоруссии.