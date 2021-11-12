Эрдоган: в Тюркский совет может войти самопровозглашенное государство турок-киприотов

АНКАРА, 12 ноября. /ТАСС/. Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) может быть скоро принята в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет). О таком сценарии развития событий объявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии VIII саммита стран - членов ССТГ, который проходит в Стамбуле.

"Мы искренне хотим видеть Турецкую республику Северного Кипра среди нас в предстоящий период, тогда [наша организация] еще больше обогатится", - сказал он. Трансляцию ведет телеканал TRT.

Эрдоган также выразил надежду, что Тюркский совет внесет вклад в "устранение блокады" ТРСК.

Кипр разделен между греческой и турецкой общинами со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году. В 1983 году была образована ТРСК, которую в мировом сообществе признает только Анкара. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к положительному результату. Во время последнего саммита с участием лидеров общин острова, глав МИД стран - гарантов кипрской безопасности и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который состоялся в апреле в Женеве, турко-кипрская сторона выдвинула в качестве условия для старта межобщинных переговоров по урегулированию признание существования на острове двух раздельных государств. Такой подход противоречит положениям резолюций Совета Безопасности ООН.