Пленум ЦК КПК принял решение о проведении ХХ съезда в Пекине во второй половине 2022 года

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. ХХ съезд Компартии Китая состоится в Пекине во второй половине 2022 года. Об этом говорится в коммюнике по итогам завершившегося в четверг Шестого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва. Пленум, проходивший с понедельника, завершился принятием "судьбоносной резолюции", передает агентство "Синьхуа" со ссылкой на итоговое коммюнике.

"Встреча ЦК КПК, имевшая большое значение, приняла резолюцию по великим достижениям и историческому опыту Коммунистической партии Китая за 100 лет со времени создания", - говорится в сообщении. С речью выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, занимающий также пост председателя КНР.

Пленум заслушал и обсудил доклад Си Цзиньпина, с которым он выступил от имени политбюро ЦК КПК. Он также дал пояснения по проекту резолюции пленума, отмечается в сообщении.