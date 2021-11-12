Обозреватель Forbes: США следует пересмотреть санкционную политику в отношении России

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. США следует пересмотреть политику санкций против России и позволить американским компаниям вести с ней дела. Или же следует перестать обвинять Москву в высоких ценах на энергоносители, одновременно втайне прося ее о спасении. Такое мнение высказывает обозреватель журнала Forbes Кеннет Рапоза в статье, опубликованной в четверг.

Западные лидеры "призывают Россию и страны ОПЕК увеличить поставки нефти и газа, чтобы помочь им спасти самих себя", отмечает автор. "Однако Европа все больше опасается, что "Газпром" и "Роснефть" не откликнутся", - добавил он.

Президент Байден также обвиняет Россию в высоких ценах на энергоносители, одновременно запрещая разработку нефтяных месторождений на федеральных землях в самих США, указывает обозреватель. В Европе же нефтяная и газовая промышленность считаются "злом", запасы угля истощаются, от строительства атомных станций отказались в большинстве государств.

Как говорится в статье, существующие санкции против России не помогают делу, Вашингтон и Брюссель ввели санкции в виде наказания России за Украину. Американские компании сталкиваются с угрозой штрафов, если они будут помогать России в разработке нефтяных и газовых месторождений, считает автор. "Но после того, как на протяжении четырех лет ее изображали злодеем обе находившиеся у власти партии в Вашингтоне, очень маловероятно, что Москва пойдет навстречу администрации Байдена", - отмечает обозреватель.

"Санкционный режим [против России] из-за Украины в 2015 году ввел президент Обама, - пишет Рапоза. - Пять лет спустя самые важные союзники США в Европе умоляют Россию начать качать газ через "Северный поток - 2" и как можно быстрее снизить цены".

Между тем санкции против России оказали на нее мало влияния и "только привели к подъему в сельском хозяйстве и промышленном производстве", подчеркивает обозреватель. "США, конечно, могут продолжать относиться к России с неприязнью (особенно, если сообщения о хакерах правдивы) и предпочтут не вести с ней дела. Но в таком случае давайте не будем обвинять Москву в высоких ценах на энергоносители и одновременно втайне уговаривать ее спасти нас", - заключает автор публикации.