Харрис обсудила с Макроном проблему использования технологий для ослабления демократии

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис обсудила с французским лидером Эмманюэлем Макроном вопросы, связанные с обеспечением безопасности в киберпространстве, а также защиту избирательного процесса от хакерских атак. Она рассказала об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров.

Харрис сообщила, что обсудила с Макроном "проблемы, с которыми сталкиваются люди и страны в связи с развитием технологий". Она указала на "хакеров, взламывающих системы с помощью вирусов-вымогателей, <...> повседневное нарушение неприкосновенности частной жизни, манипулирование и монетизацию чужих данных и личной информации". Вице-президент и французский лидер выразили готовность быть партнерами в деле обеспечения безопасности в киберпространстве.

По словам Харрис, на переговорах обсуждался и избирательный процесс. Собеседники выразили "взаимную обеспокоенность тем, как технологии могут быть использованы для ослабления демократии, <...> и то, как это используется, в частности, для манипулирования выборами". "Мы говорили о том, что должны сделать вместе как партнеры, чтобы решить эту проблему, как в плане норм и стандартов, так и в плане подотчетности", - добавила вице-президент.