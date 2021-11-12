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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Источник: ЕС поддерживает контакты с Россией, призывая ее повлиять на Белоруссию

Источник во внешнеполитической службе ЕС отказался комментировать вопрос, считает ли Брюссель Москву частью миграционной проблемы или частью ее решения

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Россией, призывая ее оказать влияние на Белоруссию в свете миграционного кризиса. Об этом заявил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Россия, безусловно, имеет большое влияние на Белоруссию, мы просим ее повлиять на Белоруссию, однако она пока не делает этого. "Говорите с Белоруссией", - отвечают в Москве", - утверждал он. Дипломат отказался комментировать вопрос, считает ли Брюссель Москву частью миграционной проблемы или частью ее решения.

Теги
БелоруссияРоссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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