Источник: ЕС поддерживает контакты с Россией, призывая ее повлиять на Белоруссию

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает дипломатические контакты с Россией, призывая ее оказать влияние на Белоруссию в свете миграционного кризиса. Об этом заявил в пятницу журналистам источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Россия, безусловно, имеет большое влияние на Белоруссию, мы просим ее повлиять на Белоруссию, однако она пока не делает этого. "Говорите с Белоруссией", - отвечают в Москве", - утверждал он. Дипломат отказался комментировать вопрос, считает ли Брюссель Москву частью миграционной проблемы или частью ее решения.