Опрос: "Слуга народа" и ОПЗЖ возглавляют рейтинг партий на Украине

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Правящая на Украине партия "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) являются самыми популярными политическими силами в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского института социологии гражданского общества, обнародованные в пятницу.

Согласно исследованию, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее воскресенье, за партию президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" отдали голоса 21,3% избирателей. На втором месте оказалась бы ОПЗЖ с результатом 18,8%, на третьем - партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", в ее поддержку высказались бы 17,6% респондентов.

Партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" имеет 11,2% поддержки. Проходной 5%-ный барьер в украинский парламент, согласно опросу, преодолела бы также партия "Сила и честь" Игоря Смешко.

Опрос проводился 8-10 ноября. В нем приняли участие 3 002 респондента из всех подконтрольных Украине регионов страны. Статистическая погрешность составляет 2,4%.

Согласно другому исследованию, опросу социологического центра "Социс" от 10 ноября, "Слуга народа" имеет меньший рейтинг - 16,6%. Вторую строчку занимает "Европейская солидарность" с 12,9% поддержки, ОПЗЖ находится на третьей позиции с популярностью 8,6%, далее идет "Батькивщина" - 7,6%. Остальные политические силы не преодолевают 5-процентный проходной барьер в Верховную раду. Примечательно, что в исследование "Социс" была включена под условным название не существующая пока "Партия [экс-спикера Рады] Дмитрия Разумкова", в поддержку которой высказались 4% опрошенных. Бывший глава парламента Разумков, прошедший в Раду первым номером списка "Слуги народа", неоднократно говорил, что не исключает создание своей политической партии и уже инициировал межфракционное объединение "Разумная политика", в списке которого 25 депутатов, большинство - из партии президента.