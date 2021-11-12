Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев не наблюдает концентрации войск РФ у границы

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в пятницу в интервью изданию LIGA заявил, что власти страны не располагают данными о концентрации войск России у ее границ.

Как уточняет издание, Данилов заверил, что "концентрации войск России именно на границе сейчас нет". По словам секретаря СНБО, если она и происходит, то в других местах. На вопрос, о каких местах идет речь, Данилов не ответил, сославшись на занятость.

По мнению Данилова, Украина уже восемь лет находится в состоянии войны с Россией, поэтому сообщения об угрозах по дестабилизации ситуации "никогда не были новостью для украинских властей". "Они волнами периодически накатывают, - заявил секретарь СНБО. - США нас постоянно предупреждают. Вы думаете, это первый раз? У нас постоянный обмен информацией".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников сообщило, что представители администрации президента США Джо Байдена провели брифинг для европейских коллег, на котором озвучили свои опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. Оценки планов России Соединенными Штатами, добавляет агентство, основаны якобы на какой-то секретной информации, которой владеют только США. При этом саму эту информацию Вашингтон европейским партнерам пока не раскрыл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он повторил, что передвижение Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.