Решения так и нет. Запад пытается справиться с мигрантами, давя на Минск и авиакомпании

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Мигранты, разбившие лагерь на белорусско-польской границе, не собираются отказываться от намерений попасть в страны Евросоюза. Как сообщили в четверг представители польской стороны, находящиеся в Белоруссии нелегалы продолжают прибывать к границе. В одном только в лагере в районе Кузницы могут находиться не 800 человек, как было лишь днем ранее, а уже около 1 тыс. Всего вдоль границы могут быть рассредоточены до 4 тыс. беженцев.

В Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили, что многие беженцы, особенно на фоне наступления холодов и распространения в регионе COVID-19, нуждаются в медицинской помощи, и долг всех заинтересованных в разрешении проблемы сторон действовать конструктивно, не политизируя ситуацию.

ТАСС собрал главное о развитии кризиса с мигрантами.

Напряжение не спадает

Накануне порядка 100 мигрантов, среди которых было много женщин и детей, попытались проникнуть на территорию Польши, но им это не удалось. Представители польской стороны утверждают, что "белорусская армия толкала этих людей на забор из колючей проволоки". Минск это отрицает, обвиняя Варшаву в попытках дискредитации белорусских военнослужащих, активном распространении дезинформации и нежелании решить проблему миграционного кризиса на границе ЕС.

Польская погранслужба в четверг обнародовала данные, согласно которым с августа 2021 года было зафиксировано 33,2 тыс. попыток нелегального пересечения границы, что в 370 раз больше, чем год назад. Кроме того, МВД Польши заявило о подготовке к созданию большого лагеря мигрантов на белорусской стороне границы, что, по мнению польской стороны, свидетельствует о стремлении Минска оказывать "долгосрочное влияние на Польшу" и дестабилизировать границу страны.

"Срежиссированное мероприятие"

В Нью-Йорке состоялись закрытые консультации Совета Безопасности ООН, по итогам которых Албания, Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония обнародовали совместное заявление с "осуждением организованной инструментализации людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу", как они считают, "в политических интересах Белоруссии". Это, по мнению авторов заявления, необходимо Минску для "дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС, и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой" Белоруссии.

В белорусском МИД выступление членов СБ ООН назвали "искусственно срежиссированным мероприятием", необходимым для того, чтобы страны ЕС и НАТО "попытались сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру". В белорусском внешнеполитическом ведомстве еще раз подтвердили решимость пойти на жесткие ответные меры, если консультации членов СБ ООН будут использованы ЕС в качестве аргумента для введения очередных санкций.

Обустройство границ

На фоне миграционного кризиса в Евросоюзе не могут определиться, нужно ли за счет сообщества обустраивать восточные границы Польши, Литвы и Латвии. При этом в Польше уже выделили из бюджета страны на возведение на границе с Белоруссией пятиметрового забора 1,615 млрд злотых (около $414 млн), из которых 115 млн злотых пойдут на техническое оснащение - датчики, средства наблюдения и прочие современные инструменты. Варшава также договорилась о сотрудничестве в этом вопросе с британскими инженерными войсками.

При этом прибалтийские страны прозрачно намекают на необходимость выделения им на укрепление границы средств из бюджета ЕС. Так, президент Латвии Эгилс Левитс заявил в четверг, что защита внешней границы Евросоюза является проблемой всего сообщества, а не только Латвии, Литвы и Польши. По его словам, вопрос остается открытым, но в конце концов все же будет решен.

Перевозить не будут

Пока же Евросоюз пытается решить проблему с нелегальными мигрантами, работая с авиакомпаниями и странами, откуда потенциальные беженцы могут направляться к границам ЕС. Авиакомпании Ирака и Турции уже пообещали Брюсселю блокировать доставку мигрантов в Белоруссию. В настоящее время ведутся переговоры с авиаперевозчиками Египта, Катара, Марокко, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, а также с властями государств, откуда в ЕС направляются мигранты, с целью блокирования возможностей доставки людей в Минск.