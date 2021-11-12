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США обеспокоены сигналами, которые подают властям Сирии визиты арабских лидеров в Дамаск

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что "друзьям и партнерам стоит обратить внимание на то, какие сигналы они подают"

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты встревожены сигналами, которые подают сирийским властям визиты представителей некоторых арабских государств высокого ранга в Дамаск, Вашингтон просит союзников учитывать это. Такую позицию изложил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Шефу американской дипломатии был задан вопрос о том, как Вашингтон относится к стремлению некоторых арабских союзников Вашингтона налаживать отношения с Дамаском. В частности, речь шла о недавнем визите в Сирию министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна.

"Мы обеспокоены сигналами, которые подают некоторые из таких визитов и контактов", - ответил Блинкен. "Мы не поддерживаем нормализацию. И мы хотели бы подчеркнуть, что нашим друзьям и партнерам стоит обратить внимание на то, какие сигналы они подают", - добавил он.

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