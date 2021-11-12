Расширение Транстихоокеанского партнерства на АТЭС не обсуждалось

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Вопрос вступления новых членов в Транстихоокеанское партнерство (ТТП) не обсуждался на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн, отвечая на вопрос о том, поднимался ли на встрече в пятницу вопрос расширения зоны ТТП, в частности за счет Китая.

"Торговля была важнейшей частью обсуждения на прошедшей встрече. Мы говорили о ТТП, приводя его в качестве примера. Но инструменты присоединения к партнерству все-таки не связаны напрямую с АТЭС", - сказала она на пресс-конференции по итогам виртуального саммита организации. По ее словам, каждая новая кандидатура будет в установленном порядке рассматриваться соответствующими структурами партнерства. В настоящее время рассматривается заявка со стороны Республики Корея, добавила Ардерн. При этом она добавила, что участники ТТП готовы принять в свои ряды любую страну, "готовую отвечать высоким стандартам экономического союза".

В сентябре 2021 года Китая подал заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП), также известному как ТТП. Некоторые члены партнерства, в частности Япония, выразили сомнение в том, что Пекин сможет соответствовать всем критериям, необходимым для присоединения к партнерству.

Соглашение предусматривает создание преференциальных торговых отношений между 11 странами Тихоокеанского региона (Австралией, Брунеем, Вьетнамом, Канадой, Малайзией, Мексикой, Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, Чили и Японией). Первоначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 11 упомянутых выше государств и Соединенных Штатов. Однако Дональд Трамп, вступивший в должность американского президента в том году, объявил о выходе США из ТТП.

В итоге остальные 11 стран в мае 2019 года подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Договор вступил в силу 30 декабря 2018 года. Его ратифицировали Австралия, Вьетнам, Канада, Новая Зеландия, Мексика, Сингапур и Япония. Порядка 13% ВВП планеты приходятся на страны этого объединения, в которых проживают около 500 млн человек. В ноябре прошлого года Китай объявлял о намерении рассмотреть вопрос о присоединении к соглашению.

О вакцинации

Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества должны добиться максимального охвата населения вакцинами для скорейшего восстановления бизнеса, поездок между странами и территориями, считает Ардерн.

"Мы должны совместно работать для обмена идеями, выстраивания логистических цепочек для достижения максимального уровня вакцинации", - указала премьер. По ее словам, "вакцинация является лучшим способом восстановления экономик [АТЭС], возобновления обменов товарами, услугами, поездок людей".

Глава правительства призвала экономики АТЭС "использовать каждый шанс, чтобы обеспечить максимальный охват вакцинами населения". Ардерн также привела в пример Новую Зеландию, где уровень вакцинации совершеннолетних жителей, не имеющих медицинских противопоказаний, достиг 90%.