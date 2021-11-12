Сейм Латвии принял закон о строительстве инфраструктуры на границе с Белоруссией

РИГА, 12 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в пятницу на внеочередном заседании принял в окончательном чтении закон "О строительстве инфраструктуры внешней сухопутной границы", разработанный для обеспечения быстрого и эффективного процесса обустройства границы с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Учитывая изменения в международной среде безопасности и тот факт, что количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы быстро увеличивалось, риски, связанные с защитой и безопасностью границы, выросли. Поэтому необходимо как можно скорее обеспечить строительство инфраструктуры, необходимой для защиты внешней границы", - говорится в сообщении.

Закон предусматривает, что государственные и муниципальные учреждения, а также другие ведомства должны рассматривать и принимать решения по всем заявкам и вопросам, связанным с обустройством границы, в приоритетном порядке. Это же касается и вопросов, связанных с отчуждением недвижимого имущества, необходимого для обустройства границы и принятия в эксплуатацию инфраструктуры.

Территорию для строительства инфраструктуры будет определять Государственная пограничная служба в сотрудничестве с Государственным агентством обеспечения, а самим обустройством будет заниматься ГАО "Государственное недвижимое имущество". Это предприятие будет управлять, осуществлять и контролировать все проводимые работы, осуществлять необходимые закупки и заключать договоры. Надзор и координацию проекта будет осуществлять специальный комитет под руководством главы МВД Латвии Марии Голубевой.

Латвия вместе с Польшей и Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 2 233 человек незаконно пересечь границу, а всего с начала года были задержаны 414 человек. Правительство Латвии ввело с 11 августа до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов обратно в Белоруссию, а после продлило его действие до 10 февраля 2022 года.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия еще несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за выявленных Госконтролем недочетов процесс строительства все еще не окончен. В августе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку временного заграждения из колючей проволоки на границе. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.